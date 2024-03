Perché Vlahovic è stato squalificato una giornata dopo l’espulsione in Juventus-Genoa

Dusan Vlahovic non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta della Juventus all’Olimpico contro la Lazio alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.dopo il doppio giallo rimediato nell’ultima giornata di Serie A nello 0-0 contro il Genoa.- La conferma è arrivata nella giornata di martedì 19 marzo con il comunicato del Giudice Sportivo, che oltre a richiedere alla Procura Federale un supplemento d’indagini legate al caso Acerbi-Juan Jesus, ha ufficializzato gli squalificati per la prossima giornata. Tra questi c’è Dusan Vlahovic: "Doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara" si legge nel comunicato.. Inoltre, l’arbitro della partita Giua nel referto non ha inserito motivi particolari da spingere il Giudice Sportivo ad aumentare le giornate di squalifica.- Vlahovic salterà quindi la partita con la Lazio in programma sabato 30 marzo alle 18, ma l’attaccante è stato fermato anche da un infortunio che non gli ha permesso di rispondere alla chiamata della Serbia:. Se dovesse recuperare dall’infortunio, Allegri lo riavrebbe a disposizione per Juventus-Fiorentina in programma sabato 6 aprile alle 18.30.