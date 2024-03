Juventus: Elkann in Arabia per trovare nuovi partner e sponsor. Obiettivo sostituire i 45 milioni di Jeep

Redazione CM

Non solo il Milan di Gerry Cardinale sta guardando al mercato arabo alla ricerca di partner ed investitori. Da tempo l'Italia del calcio ha aperto le porte ai capitali provenienti dall'Arabia Saudita con la Lega Serie A che ha concesso all'Emiro l'organizzazione della Supercoppa Italiana istituendo anche un distaccamento permanente a Riyad, ma ora anche i club si stanno spingendo in contatti sempre più accesi per provare a portare nuovi investitori nei bilanci dei club. È noto per propria ammissione che RedBird ci sta lavorando da tempo al fine di rifinanziare il vendor loan di Elliott, è meno noto che anche la Juventus ha viaggiato alla volta di Gedda per allacciare e rinforzare i legami commerciali mediorientali.



ELKANN IN ARABIA - L'occasione è stata di quelle ghiotte e immancabili: il Gran Premio di Formula 1 organizzato lo scorso 10 marzo. Al GP di Arabia Saudita erano presenti tutte le più alte personalità del mondo arabo industriale e monarchico e non è un caso che John Elkann in prima persona si sia mosso per seguire da vicino la sua Ferrari ma non solo. L'ormai erede della famiglia Agnelli non era però solo perché secondo il Corriere dello Sport era accompagnato da diversi dirigenti del club bianconero.



NUOVO SPONSOR AL POSTO DI JEEP - L'obiettivo numero uno non è la ricerca di un socio di minoranza da far entrare nel club (anche se l'opzione resta sul tavolo), bensì quello di trovare in tempi rapidi un nuovo sponsor di maglia che possa prendere il posto di Jeep. L’attuale contratto con l'azienda di auto che fa parte del gruppo Stellantis (di cui l’azionista di maggioranza è Exor, la holding proprio degli Agnelli-Elkann) scadrà il 30 giugno 2024 e vale 45 milioni di euro all'anno (anche se le cifre sono variabili soprattutto in base al rendimento sportivo). Elkann vorrebbe un partner che sia in grado di garantire quantomeno le stesse cifre, ma la ricerca è sicuramente in salita.