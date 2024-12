Juventus, Elkann conferma la fiducia a Thiago Motta: "Non mi attacco agli infortuni, vedo carattere"

Non una visita banale. Quando un membro della famiglia Agnelli-Elkann si reca al centro sportivo dove lasi allena l'attenzione si fa massima e si va ben oltre il concetto del proprietario che viene a controllare come stanno andando le cose in azienda. Così come accadeva con l'Avvocato, anche quando il nipoteentra alla Continassa tutto sembra fermarsi e rallentare. Quella di ieri a Torino è stata l'occasione giusta da parte del patron bianconero per cercare diche mediaticamente porterà la società ad una normale sovraesposizione mediatica internazionale e per cui si dovrà andare oltre i limiti mostrati, suo malgrado, finora.

Elkann ha tenuto un discorso alla squadra che oggi i giornali sportivi (da Gazzetta a Tuttosport) raccontano come undella proprietà accanto all'attuale management. Il numero uno della famiglia Agnellia cui ha dato sostegno e per cui è stata ribadita anche la fiducia per il progetto tecnico che sta portando avanti non senza difficoltà. I- Alcune delle frasi più importanti pronunciate dal numero uno di Exor vanno proprio nella direzione di provare a concentrarsi sulla compattezza di tutto l'ambiente, partendo dalla squadra e arrivando alla società. Elkann ha ribadito che oggie che il dato positivo è cheCiò che però più conta è la prossima partita quella che potrebbe essere la più importante giocata finora. Il City vale doppio anche in chiave accesso agli ottavi della Champions League e allora:Compattezza, fiducia e nessuno in discussione, ma è arrivata l'ora anche di svoltare dal punto di vista dei risultati. .