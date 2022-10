Juventus-Empoli è l'anticipo di venerdì 21 ottobre dell'11esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45. Una sfida fondamentale per Massimiliano Allegri che ha ritrovato il successo e un minimo di serenità dopo la vittoria del derby col Torino e che vuole cavalcare l'entusiasmo di Dusan Vlahovic affiancandogli nuovamente Milik. Anche Paolo Zanetti arriva da una vittoria importante sul Monza e vuole continuare a sognare la permanenza nella top 10 della classifica con tanti ex-bianconeri come De Winter e Pjaca pronti a scendere in campo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juventus-Empoli, calcio d'inizio venerdì 21 ottobre all'Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in tv da Dazn. Su smartphone, tablet e pc sarà inoltre visibile in streaming attraverso la piattaforma e le app dell'emittente Ott.



LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Marin; Pjaca; Destro, Satriano.