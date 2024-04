Juventus, Evelina Christillin stronca Allegri: 'Ho visto la difesa a 5 per blindare uno 0-0'

Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro l'Inter del 4 febbraio scorso, la luce si è completamente spenta in casa bianconera, facendo precipitare la Vecchia Signora a -20 dalla capolista della Serie A e dilapidando il margine di 7 punti nei confronti del Milan che, settimana dopo settimana, ha prima agguantato i bianconeri al secondo posto e successivamente li ha staccati di 6 lunghezze. Dopo la sconfitta in extremis sul campo della Lazio, a denunciare laper i recenti risultati e per la povertà del gioco offerto ci ha pensato anche la tifosa vip, ospite di Radio Kiss Kiss.- "Contro la Lazio la Juve non ha fatto una grande partita,Era una partita da vincere per risorgere e per mantenere il distacco dal Bologna al quale faccio i miei complimenti”, ha dichiarato Christillin. Che poi si è espressa sulla notizia di giornata, ossia l’accordo raggiunto tra il Napoli e Fabrizio Manna, che lascerà a giugno la Juventus per divenire il nuovo direttore sportivo del club di Aurelio De Laurentiis: Non lo conosco personalmente, è stato un interim prima che arrivasse Giuntoli. E' una persona molto capace, gli dico buona fortuna".un rendimento che, oltre a costare il secondo posto alle spalle dell’Inter,, fondamentale anche per la situazione finanziaria della società bianconera. Il Bologna, vittorioso sulla Salernitana, si è portato ad appena 2 punti dai bianconeri, mentre Roma ed Atalanta, le altre pretendenti più accreditate per l’ultima piazza Champions, hanno accorciato le distanze risalendo rispettivamente a -7 e a -9.