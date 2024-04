Juventus, Allegri si è giocato la carta ritiro: sorpresi i giocatori, decisione presa in extremis

e la scelta di utilizzare un'arma che lui stesso ha sempre rinnegato:Massimilianosta vivendo il suo periodo peggiore alla guida dellae con un futuro ancora tutto da scrivere il doppio confronto di Coppa Italia contro la Lazio, con l'andata che si disputerà questa sera allo Stadium di Torino, risulterà. Una sola vittoria nelle ultime 9 partite è un trend da ribaltare e allora, tutti bloccati alla Continassa per cercare di compattarsi il più possibile.

In realtàperché raramente l'allenatore bianconero si sottrae alle conferenze stampa pre-partita e inveceUn segnale che qualcosa non stesse andando per il meglio e che si è concretizzato nel pomeriggio dopo la sessione di allenamento in cui, evidentemente, il tecnico livornese ha visto qualcosa che non andava.per preparare la gara con la Lazio senza distrazioni e facendo gruppo.

sono alla base delle decisione di restare in ritiro perché ad Allegri non sono piaciuti gli atteggiamenti di alcuni dei suoi giocatori dopo il ko al 93esimo subito contro la Lazio.non prevista, uno stupore che certifica, forse una volta di più, come per parte dello spogliatoio non ci sia il termometro di quanto duro sia questo momento.