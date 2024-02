Juventus, Fagioli al 2° incontro sulla ludopatia: 'L'adrenalina mi ha travolto. Un anno fa il momento peggiore, ero malato'

Il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione per la ludopatia. Una malattia vera, che lo ha portato a compromettere una parte della sua carriera subendo un'importante squalifica che gli sta costando la stagione con la squadra bianconera.



INCONTRO IN VAL DI SUSA - Arrivato al cinema di Condove, in Val di Susa, Fagioli è stato protagonista dell'incontro di sensibilizzazione "Lo sport non è azzardo" a cui hanno partecipato anche moltissimi ragazzi. Accanto a lui, lo psicologo Paolo Jarre, che lo accompagna nel percorso di recupero. Ecco le sue parole dal palco riportate da La Stampa.







LA MALATTIA - "Un anno fa il momento più brutto, capivo che era una malattia. Ho chiesto aiuto e ora eccomi qui. Era il periodo più difficile. Ero ancora dentro al gioco, e finché non è successo tutto questo casino era un problema, con gli amici e con la famiglia".



SONO FELICE - “Adesso sto bene e sono felice”



TRAPPOLA - “Avevo tempo, e la noia mi ha portato a giocare, era un riempitivo. Poi è diventata una malattia. Perdi soldi e lo nascondi ai genitori. E diventa una malattia”.



DA SOLO NON SI PUO' - “Ho chiesto aiuto. Bisogna chiedere aiuto. Adesso sto giocando spesso a tennis, oppure vado con gli amici a giocare a padel. Faccio sport, sto con gli amici e la famiglia molto più di prima. E questo mi aiuta, tanto”.