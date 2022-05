Nicolò Fagioli ha festeggiato, insieme ai suoi compagni di squadra, la promozione in Serie A della Cremonese, squadra in cui è in prestito dalla Juventus. I bianconeri dovranno decidere come gestire il percorso del giovane centrocampista. Come spiega il Corriere dello Sport, la dirigenza juventina potrebbe far proseguire l'avventura di Fagioli con la Cremonese nel massimo campionato, in modo da far accumulare esperienza al ragazzo.