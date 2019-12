Gli ottavi di finale di Champions League potrebbero non essere l'unica occasione di incontro fra i dirigenti del Lione e Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Perché i bianconeri stanno seguendo due calciatori nell'attuale rosa lionese: uno è Houssem Aouar, centrocampista cresciuto nel vivaio transalpino. Non è la priorità perché è il suo connazionale Paul Pogba, ma è nel mirino bianconero. Lò'altro è Amine Gouiri, protagonista di un buon Mondiale Under20 con la Francia: un prospetto che si sta alternando fra prima squadra e settore giovanile, come spiega Tuttosport.