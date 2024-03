Juventus-Ferguson:i bianconeri hanno una carta da giocarsi

Federico Russo

La Juventus sta già programmando il centrocampo del futuro: uno dei nomi piu "caldi", oltre a quello di Teun Koopmeiners, è sicuramente Lewis Ferguson del Bologna, emblema del centrocampista moderno "box-to box" che sta confermando quanto di buono fatto vedere nella passata stagione. Infatti in 27 presenze in Serie A sono 6 le reti e 4 gli assist, lo scorso anno si fermò a 7 ma visto il magic moment non appare utopia superare questo record personale ed arrivare alla soglia della doppia cifra. In aggiunta a ciò lo scozzese ha migliorato molti aspetti del suo stile di gioco; in primis l'abilità nel venire a legare il gioco abbassandosi di qualche metro oltre ad un aiuto continuo nella fase difensiva . Gli emiliani chiaramente se lo coccolano ma le sue prestazioni non sono passate inosservate a diverse squadre. Infatti per lo scozzese classe 1999 la concorrenza è sicuramente forte ma i bianconeri avrebbero una carta da giocarsi per riuscire a superarla. Infatti la Juventus potrebbe inserire nella trattativa Tommaso Barbieri, terzino sinistro classe 2002 attualmente in prestito al Pisa che tanto bene sta facendo con i toscani al punto da pensare che possa essere pronto al salto di categoria. Il giovane piace molto a Giovanni Sartori e potrebbe quindi diventare il nome giusto da inserire come contropartita tecnica per Ferguson, che i rossoblù valutano tra i 25 e i 30 milioni di euro, lo riporta Tuttosport.



IL PUNTO SUL CENTROCAMPO- Il ragazzo di proprietà del club bianconero sta disputando un'ottima annata nel campionato cadetto; in 23 presenze ha siglato anche 2 reti e fornito un assist. La terza forza del campionato sembra intenzionata ad effettuare una rivoluzione nella linea mediana, che dipenderà inevitabilmente anche dalla guida tecnica nel prossimo anno. Ferguson non è l'unico nome vagliato dalla società, infatti si legge che si starebbero valutando diversi profili: alcuni più abbordabili come ad esempio Lazar Samardzic dell'Udinese, altri più complessi per varie motivazioni come Khephren Thuram del Nizza e Miguel Merino della Real Sociedad.



CAMPIONATO- In parallelo agli scenari di mercato ovviamente c'è un campionato da terminare: appena scavalcati dal Milan al secondo posto i ragazzi di Massimiliano Allegri non stanno vivendo il loro momento migliore avendo vinto solamente 1 delle ultime 7 partite. Fondamentale riiniziare a vincere già da questa domenica che li vedrà fronteggiare il Genoa.