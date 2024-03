Napoli su Ferguson per il dopo Zielinski

In scadenza di contratto a giugno, Piotr Zielinski si svincolerà dal Napoli e passerà all'Inter a parametro zero. Per rimpiazzare il centrocampista polacco ex Empoli e Udinese, il club del presidente Aurelio De Laurentiis punta Lewis Ferguson.



IL PUNTO- Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, anche alla Juventus piace il 24enne scozzese sotto contratto fino a giugno 2027 col Bologna con un'opzione per la stagione successiva. In questo campionato ha già segnato 6 gol e servito 4 assist in 27 presenze. Il valore del suo cartellino viene stimato in almeno 25 milioni di euro.