Juventus-Fiorentina 2-1

Marcatori: p.t. 6' Milenkovic (F), 37' Alex Sandro (J); s.t. Pezzella aut. (pro J)

Assist: p.t. 37' Pjanic (J)

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado (42' s.t. De Sciglio), Emre Can, Pjanic (20' s.t. Bentancur), Matuidi; Bernardeschi (29' s.t. Kean), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Del Favero, Barzagli, Spinazzola, Mavididi, Nicolussi Caviglia. All. Allegri

Fiorentina (4-4-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Hancko; Mirallas (35' s.t. Edimilson Fernandes), Dabo, Veretout, Benassi (28' s.t. Gerson); Chiesa (21' s.t. Muriel), Simeone. A disp. Brancolini, Ghidotti, Laurini, Biraghi, Norgaard, Gerson, Beloko, Edmilson Fernandes, Graiciar, Vlahovic, Muriel, Vitor Hugo. All. Montella

Arbitro: Pasqua di Tivoli

V.A.R.: Di Bello di Brindisi

Ammonito: s.t. 35' Gerson (F)