Juventus-Fiorentina è il posticipo domenicale della 31esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45 di domenica 7 aprile all'Allianz Stadium di Torino. Una sfida importantissima sia per la corsa Champions del club bianconero, sia per la rincorsa ad un piazzamento europeo dei viola. Allegri sceglie i titolarissimi e il tandem Chiesa-Vlahovic per le formazioni ufficiali della gara mentre Italiano va con Barak e Kouamé con l'ex Arthur e Beltran in panchina.(3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic

(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti.