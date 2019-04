Un punto per lo scudetto e provare a dimenticare la delusione, fresca, dell'eliminazione dallaper mano dell'. Alle 18, all'Allianz Stadium, laattende una rivale storica come laper provare a centrale il 35esimo scudetto della propria storia, l'ottavo consecutivo come nessuno mai nella storia dei 5 massimi campionati europei, superando il Lione che in Ligue 1 si è fermato a 7.- ​Con tanti assenti, Massimiliano Allegri torna ad affidarsi ain campionato, col portoghese che ha giocato l'ultima partita in Serie A il 3 marzo, nella vittoria sul Napoli per 2-1. Nelle ultime 5, i bianconeri ne hanno perse 2, contro Genoa e Spal, oltre al pareggio e al ko in Champions contro l'Ajax. Lanon ha vinto nessuna partita nelle ultime 8 (5 pareggi e 3 sconfitte) e ha segnato più di un gol in una sola gara delle ultime 7. Nei precedenti, la Viola ha perso 8 delle ultime 9 contro la Vecchia Signora, vincendone solo uno. E, contro la Juve, i toscani non segnano da tre partite.- Oltre a Ronaldo, occhi anche su Moise, autore di 4 gol nelle ultime 4 partite. Luis, invece, ha realizzato 6 gol dal suo ritorno in Serie A, ma non segna dal 10 marzo contro la Lazio.Le probabili formazioni(3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Matuidi, Spinazzola; Ronaldo, Kean.(4-3-1-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Hancko; Benassi, Veretout, Dabo; Chiesa, Mirallas; Simeone. ​sarà trasmessa alle 18 in