Juventus, Frabotta ceduto al West Bromwich: è ufficiale, i dettagli

Finisce la storia trae la: il terzino lascia definitivamente i bianconeri e passa alL'esterno classe 1999 inizia una nuova avventura in Inghilterra, lo rende noto la Juve con un comunicato sul proprio sito ufficiale.- Gianluca Frabotta si trasferisce a titolo definito al West Bromwich Albion.Dalla stagione 2024/2025 il classe 1999 giocherà in Inghilterra in Championship. È ufficiale infatti il trasferimento dell’esterno mancino nel club di West Bromwich dopo le esperienze della scorsa stagione nella Serie B italiana.

Prima a Bari e poi a Cosenza, queste le due avventure vissute da Frabotta nel corso della precedente annata per un totale di 22 presenze collezionate (7 con il club pugliese prima del trasferimento in Calabria a gennaio) con 3 reti all’attivo.Il classe 1999, in bianconero dal 2019, ha conquistato la Coppa Italia Serie C con la Juventus Under 23 (ora Next Gen) nel 2020, ha esordito in Prima Squadra nella stessa stagione per poi farne parte l’anno successivo trovando anche la soddisfazione del gol in Coppa Italia contro la Spal.Adesso per Frabotta è pronta l’esperienza in Inghilterra: in bocca al lupo Gianluca!

- Frabotta passa dalla Juventus al West Bromwich a titolo gratuito, ma il club bianconero si riserva undel giocatore.- Il West Bromwich Albion è lieto di annunciare l'acquisto del terzino sinistro Gianluca Frabotta dai giganti italiani della Juventus per una cifra non rivelata, soggetta ad autorizzazione internazionale.Il 25enne, nato a Roma, ha firmato un contratto triennale con gli Hawthorns.

Frabotta arriva nelle West Midlands dopo aver rappresentato la Vecchia Signora in Serie A e UEFA Champions League, con nel suo curriculum anche periodi in prestito a Bari, Frosinone e Cosenza, tra gli altri.Il difensore dice che è sempre stato un suo sogno giocare in Inghilterra e insiste che non vede l'ora di far parte di un progetto a lungo termine.Gianluca ha dichiarato: “Il West Bromwich Albion era un'opzione interessante per me perché so che questo è un grande club con una grande storia.“Per me è un sogno giocare in Inghilterra e vivere il calcio qui.

“Ho avuto anni difficili perché sono dovuto andare in prestito alcune volte. Voglio far parte di un progetto a lungo termine e per questo sono molto motivato”.L'allenatore dei Baggies, Carlos Corberán, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere Gianluca nella nostra squadra.“È un terzino sinistro specifico, che è una posizione che dovevamo ricoprire, e ha un ottimo atteggiamento.“Ha anche una buona età e crediamo che abbia ancora il potenziale per migliorare durante il suo tempo qui”.