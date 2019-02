Juventus-Frosinone 3-0



Marcatori: p.t. 6' Dybala (J), 17' Bonucci (J); s.t. 18' Ronaldo (J).



Assist: p.t. 6' Ronaldo (J); s.t. 18' Mandzukic (J).



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini (25' s.t. Caceres), De Sciglio; Khedira (36' s.t. Pjanic), Bentancur, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Ronaldo (18' s.t. Bernardeschi). A disp. Perin, Pinsoglio, Matuidi, Barzagli, Kean, Spinazzola. All. Allegri.



Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano (36' s.t. Paganini), Chibsah (34' s.t. Gori), Viviani, Cassata, Molinaro; Ciano, Ciofani (12' s.t. Pinamonti). A disp. Iacobucci, Marcianò, Maiello, Valzania, Trotta, Sammarco, Brighenti, Krajnc, Beghetto. All. Baroni.



Arbitro: Giua di Olbia.



V.A.R. Irrati di Pistoia. Ammonito: p.t. 27' Emre Can (J); s.t. 17' Molinaro (F), 36' Cassata (F), 44' Cancelo (J).