Juventus-Frosinone, la MOVIOLA LIVE: regolare il gol di Vlahovic. Giallo a Bremer, ne manca uno a Mazzitelli

Juventus-Frosinone è il lunch match domenicale della 26esima giornata della Serie A 2023/24 e sarà arbitrato dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini che in stagione ha già arbitrato la formazione bianconera nel successo 3-0 sull'Udinese (diventuo poi celebre per le analisi anti-doping di Pogba), che non ha ancora incrociato i gialloblù in stagione e che ha diretto recentemente la finalissima di Supercoppa Italiana Napoli-Inter. Calciomercato.com vi fornirà live la moviola degli episodi più discussi della gara.



LA DESIGNAZIONE COMPLETA

Rapuano

Mokhtar-Laudato

IV: Zufferli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Bello



3' GOL - Tutto regolare sul gol di Vlahovic. McKennie parte in posizione regolare al momento del lancio e serve un assist con palla arretrata per l'accorrente Vlahovic.

5' GIALLO a Bremer fra le polemiche. Intervento falloso del difensore brasiliano dal limite dell'area su Cheddira. Tante le proteste del giocatre che accusa l'attaccante di aver simulato ma il fallo c'è ed è giusto il cartellino per spa.

9' Manca il giallo a Mazzitelli. Il centrocampista del Frosinone ferma con una trattenuta all'altezza del collo McKennie che lo aveva saltato.

14' GOL - Tutto regolare anche sul gol di Cheddira con Brescianini in perfetta posizione e l'attaccante libero di colpire di testa a centro area.

18' - Cambiaso scaraventa via il pallone dopo un fischio di Rapuano che lo grazia del cartellino.