Juventus, Gatti: 'Converto mio papà del Toro, meglio il calcio senza Var'

ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Ho ancora enormi margini di miglioramento. Sono cresciuto nella personalità, quella te la danno l'esperienza e gli errori.e un giocatore migliore. Poi nella Juve è normale che cresci, qui io cresco ogni giorno. Mi ha colpito molto la cura del particolare e la grande umiltà di tutti i compagni. E poi devi crescere ogni giorno, sei sempre in discussione, ti senti spronato a dare il massimo, La Juve ti dà tanto, ma anche tu devi dare tanto e di più. Devo migliorare ancora in termini difensivi e di impostazione.

- "Io sono sempre stato così, mi carico da matti quando sento il pubblico che spinge, le tifoserie quasi esagerate. Anzi,Comunque meglio troppa energia che poca..."., ma ci gioco insieme. Non puoi mai lasciare nulla al caso o staccare la testa per due minuti. Per il difensore è più difficile, non puoi sbagliare nemmeno una palla. Loro magari sbagliano tre o quattro occasioni, ma poi se segnano hanno fatto il loro. In difesa puoi fare grandi interventi durante la partita, ma se nell'occasione del gol sbagli rovini la partita".

Viene con frequenza allo stadio ed è una cosa che non avrei mai detto.Il Torino è una squadra molto fisica, rognosa, gioca sulle seconde palle. Uomo contro uomo. Stanno facendo molto bene, sarà una partita molto difficile.? Ci siamo conosciuti in Nazionale. Ma già lo conoscevo dai tempi delle giovanili nel Toro, lui aveva un anno in meno e lo avevo quindi già incrociato in passato. Per noi due che siamo torinesi il derby ha un sapore maggiore.A quei tempi non potevo immaginare che un giorno sarei riuscito a giocarlo il derby. Alla Juve la pressione e la tensione ci sono sempre, ogni giorno. Un banco di prova quotidiano.

Rispetto all'anno scorso è molto più dentro la partita e anche se un attaccante pensa soprattutto a fare gol è migliorato tanto grazie alle esperienze vissute con le partite. Si migliora grazie agli errori, grazie a quelli cresci maggiormente".in cui è mancato qualcosa: mesi prima una palla finiva sul palo e ed entrava in porta, poi succedeva il contrario.Ora abbiamo questi due obiettivi, Champions e Coppa Italia, e non possiamo farceli sfuggire, assolutamente. Ora dobbiamo vincere il derby perché dopo i tre punti vivi meglio, ti alleni meglio ed è tutto più bello.

- "Il direttore è qua alla Continassa ogni giorno. Ha portato sicuramente un po' di freschezza. Ci segue sempre in casa e fuori. La lettera di John Elkann agli azionisti? Noi dobbiamo mettere le basi per il prossimo anno, le scelte dirigenziali spettano ai manager".- "E' giovanissimo, ha davanti una carriera lunga e importante. Non deve accontentarsi, sarebbe l'errore più grande ma pensare a migliorarsi giorno dopo giorno. Ma non deve pensare di spaccare il mondo già domani. Io spesso lo marco in allenamento, si vede che, a soli 18 anni, ha grandi qualità. Abbiamo tanta fiducia in lui,Deve avere pazienza che è basilare nella carriera di un giocatore, mai volere tutto e subito".

- "La speranza di vestire l'azzurro ovviamente c'è. Ma la mia concentrazione ora è soltanto sulla Juventus., ora non mi pare tutto finto, ma si sta esagerando. La tecnologia esasperata toglie le emozioni per abbassare il numero degli errori, ma in realtà si sbaglia lo stesso perché ci sono comunque scelte difficili da prendere. Davanti a un monitor vedi una realtà che è oggettiva, ma non sempre corrisponde a quella del campo. Con le azioni al rallentatore non capisci l'entità dei contatti. Lo dico anche per esperienza personale. Se fermi l'immagine magari vedi un tocco o un contatto, ma non puoi comprenderne la portata e la forza. Il braccetto un po' alzato, un po' basso,