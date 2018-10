Juventus-Genoa 1-1

Marcatori: p.t. 19' Ronaldo (J); s.t. 23' Bessa

Assist: s.t. 23' Kouame.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (26' s.t. Dybala); Cuadrado (13' s.t. Douglas Costa), Mandzukic (36' s.t. Bernardeschi), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chellini, Barzagli, Kean, Emre Can, Rugani. All. Allegri.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira (34' s.t. Gunter), Romulo, Sandro, Bessa (38' s.t. Hiljemark), Lazovic; Kouame (40' s.t. Pandev), Piatek. A disp. Marchetti, Lopez, Lapadula, Mazzitelli, Rolon, Lakicevic, Omeonga, Medeiros, Zukanovic. All. Juric.

Arbitro: La Penna di Roma 1

Ammoniti: p.t. 9' Romero (G), 30' Benatia (J); s.t. 26' Criscito (G)