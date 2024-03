Juventus-Genoa, come vederla su NOW: attiva subito il tuo abbonamento

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Juventus-Genoa in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

La sfida valida per la 29esima giornata di Serie A tra Juventus e Genoa si può vedere su Now: ecco comeLa Juve è stata riacciuffata dall'Atalanta sul 2-2 con sorpasso in classifica da parte del Milan nella scorsa giornata; per il Genoa è arrivato il primo gol di Vitinha, ma non è bastato a evitare la sconfitta per 2-3 ad opera del Monza.All'andata è finita 1-1 con il rigore di Chiesa ripreso da Gudmundsson. Calcio d'inizio domenica 17 marzo all'Allianz Stadium alle 12:30Con il Pass Sport puoi guardare la Serie A TIM 2023-2024 con 3 partite su 10 ogni giornata. Oltre ad esse, ci sono anche la Serie BKT 2023-2024 con tutte le 380 partite stagionali, playoff e playout, e la Serie C con tutta la Regular Season, compresi playoff e playout. E' inclusa tutta la Premier League, con 7 fino a partite in esclusiva per ogni giornata, e i migliori match della Bundesliga e della Ligue 1, e ovviamente non mancano tutte le partite del grande calcio europeo: 121 partite su 137 della Uefa Champions League e tutte le partite di Uefa Europa League e Uefa Europa Conference League visibili anche su Diretta Gol, opzione che consente di rivedere le principali azioni dei match in corso.Puoi guardare il Pass Sport di NOW dal dispositivo che preferisci: PC, Smartphone, Tablet e sulla tua TV di casa utilizzando una Smart TV compatibile, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV, Google Chromecast, Vodafone TV o una game console Xbox e Playstation.Oltre a Juventus-Genoa, NOW TV trasmetterà altre due gare della 29esima giornata di Serie A: si tratta di Empoli-Bologna, venerdì alle 20:45, e Frosinone-Lazio, sabato alle 20:45.