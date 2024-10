Juventus, Giuntoli: "Milik? Non potevamo saperlo, dispiace. Thiago Motta troverà soluzioni"

Getty Images

Laaffronta ilnella seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024/25. Prima del calcio d'inizio, il direttore tecnico bianconeroha parlato a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Speriamo in una bellissima partita, con due squadre che si affrontano per vincere".- "Siamo contenti. Il mister in questo momento ha tanti giocatori nuovi, siamo in piena conoscenza, in piena valutazione e stasera sarà una grande prova per lui e per tutta la Juventus".

- "Probabilmente vuole dare continuità a ragazzi che sono arrivati in un secondo momento, è una scelta, in questo momento stiamo facendo molto bene, queste partite servono per far capire a che punto sei".- "Non lo potevamo sapere. Siamo dispiaciuti per noi e soprattutto per il ragazzo. Il mister però ha dimostrato di saper muovere le pedine, con giocatori che possono giocare al fianco o al posto di Dusan. Saprà trovare lui le giuste soluzioni come ha fatto in passato, speriamo di avere presto Milik a disposizione".

Giuntoli ha parlato anche ad Amazon Prime Video.- "Una squadra nuova, giovane con tanta voglia di fare, grande curiosità e voglia di far bene".- "DI nessuno, ci sono tanti nuovi e c'è curiosità di vedere l'insieme. In questo momento scorretto parlare dei singoli, tanti stanno facendo bene. Abbiamo cominciato un percorso che non sarà breve, siamo curiosi anche noi di sapere cosa possiamo fare".- "Hanno calciatori bravi, ne hanno davvero tanti. Una squadra importante, per noi sarà un bel banco di prova".