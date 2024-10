Juventus, Giuntoli: "Parliamo con Vlahovic per il rinnovo. Senza Bremer Motta deve arrangiarsi. Su Pogba..."

Cristiano, CFO della, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Cagliari:- "All'inizio avevamo avuto qualche problemino per il rinnovo poi era stato richiesto da altre squadre. Alla fine abbiamo trovato l'accordo per il rinnovo e siamo contenti che sia rimasto".- "Aspettiamo la definitiva del TAS dopodiché prenderemo una decisione. È stato un grande giocatore però è tanto tempo che è fermo. Aspettiamo la definitiva del TAS".- "Gennaio o mercato svincolati? Ci dispiace personalmente per lui perché è un grandissimo calciatore. È chiaro che il mister dovrà arrangiarsi con altri calciatori ma calciatori di valore. Ma vediamo come reagirà la squadra e chi prenderà il suo posto. Chi lo farà, farà sicuramente bene. Poi vedremo a gennaio se ci saranno opportunità, è ancora presto".

- "Rinnovo? È un grande calciatore. Ce lo godiamo. Stiamo parlando con il suo entourage. Siamo molto fiduciosi anche per il futuro".- "Usa molto i centrocampisti, un allenatore che apre molto il campo. Ha un'usura particolare dei centrocampisti. Ne abbiamo molti centrocampisti e molto bravi per cui siamo molto sereni per il futuro".