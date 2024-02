Juventus, i due volti opposti: Vlahovic primo in Europa, Chiesa in crisi nera

sonoche vince per 3-2 contro il Frosinone al 95'.per la rete della vittoria;da Yildiz al 17° del secondo tempo.. In 23 partite stagionali, il serbo ha segnato 15 gol e fornito 3 assist. Nel 2024, con 9 gol in due mesi,. E non è solo una questione di numeri, perché il classe 2000 ex Fiorentina sembra aver messo da parte nervosismo e lamentele, e dimostra spesso, come si è visto con il Frosinone sia nel modo di incitare i compagni dopo i gol presi che nell'esultanza dopo il gol della vittoria."La crescita è sua, tempo fa era sempre nervoso, ansioso di fare gol, ora non esce mai dalla partita ed è importante"., come la sua espressione al momento della sostituzione, pur. Anche in questo caso non si tratta solo di numeri, che per il classe 1997 non sono entusiasmanti (6 gol in 19 presenze stagionali), ma comunque, a fine febbraio, già migliori che nell'arco di tutta la scorsa stagione (4 reti in 33 partite nel 2022-23).durante le partite e dalla"Non c'è un problema Chiesa, ha bisogno di ritrovare la condizione e deve rimanere sereno. Si è messo a disposizione, deve lavorare sereno. E' partito da seconda punta, facevamo fatica e l'ho messo largo, solamente quello. Federico viene da un periodo che si è allenato meno, è un giocatore importante. Federico secondo lui sull'esterno si trova più a suo agio, però rimane fuori dal vivo. Deve rimanere sereno".