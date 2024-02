Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Eliminato l'asterisco in classifica con il roboante 4-0 rifilato all'Atalanta nel recupero della 21esima giornata di Serie A, con tutti gli altri club allo stesso livello,potrebbe ufficialmente festeggiare l'obiettivo dichiarato da inizio stagione ovvero il raggiungimento della seconda stella con lo scudetto vinto nuimero 20. P, le due dirette avversarie che, rispetto al Napoli campione della passata annata, stanno quantomeno tenendo un po' più il passo della lepre interista. E c'è una data che tutti i tifosi stanno cerchiando in rosso: il derby di ritorno.Mancano ancora 12 giornata alla fine del campionato e, inevitabilmente, con 36 punti a disposizione tutto può ancora succedere. Certo il +12 in classifica sulla Juventus e il +16 sul Milan lasciano ampio margine d'errore agli Inzaghi-boys.che superò quota 100 punti in classifica segnando un record storico per la Serie A.Da tempo nella redazione di Calciomercato.com si parla di "Derby scudetto", ma cosa vuol dire? L'analisi della Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio questo scenario che porta al(rossoneri in casa a San Siro) che, dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions ed Europa League in cui sia nerazzurri che rossoneri potrebbero approdare. Per questo, con le semifinali di ritorno di Coppa Italia previsti per martedì e mercoledì 23 e 24, è probabile che il big matche sia piazzato domenica alle 18, alle 20,45 o addirittura lunedì 22 allo stesso orario.Perché però il derby di ritorno potrebbe essere la data chiave?perché nessuno potrebbe riacciuffarla. E sarebbe qualcosa di unico perché nella storia della Serie A, mai dal 1929/30 ad oggi uno scudetto è stato assegnato in seguito all'esito di un derby di Milano.