Getty Images

Juventus, idea Holm: l'affare con Genoa e Spezia

8 minuti fa



Terminato il prestito all'Atalanta, Emil Holm farà ritorno allo Spezia (troppi gli 8,5 milioni da versare per il riscatto). L'esterno svedese non resterà con il club ligure ed è finito nell’orbita di diverse squadre. Anche la Juventus si è interessata a Holm e potrebbe acquistarlo in collaborazione con il Genoa.



Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus si aggiunge alle squadre interessate a Emil Holm. Il club bianconero può acquistare il classe 2000 e poi girarlo in prestito al Genoa, pronto ad accogliere lo svedese. La Vecchia Signora ha effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. L'idea di Giuntoli sarebbe quella di prendere il calciatore e lasciarlo un anno al Genoa per valutarne la crescita e riparlarne a giugno 2025.