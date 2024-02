Juventus, il ds Southampton rivuole Alcaraz: 'In Italia per crescere, tornerà più pronto'. Come funziona il prestito

Emanuele Tramacere

Neanche il tempo di scendere in campo per la sua prima apparizione ufficiale con la maglia della Juventus che già per Carlos Alcaraz arriva l'indicazione del richiamo da parte del Southampton. Intervistato in Inghilterra, infatti, il direttore sportivo dei Saints, Jason Wilcox, ha infatti confermato quello che è il progetto attorno al centrocampista argentino e le motivazioni che hanno spinto il club inglese ad acconsentire al prestito in Italia alla società bianconera.





TORNA PIU' PRONTO - Si perché parlando della mossa mercato portata a termine nelle battute finali del mercato invernale, infatti, Wilcox su Alcaraz ha dato un'indicazione precisa che riporterà l'ex-Racing classe 2002 in Inghilterra a fine stagione: "Questa secondo noi è la mossa migliore possibile per Charly, almeno in questo momento. Questo trasferimento permetterà ad Alcaraz di esplodere in un grande club come la Juventus e in un campionato di livello top... E poi, tornerà qui per avere successo al Southampton".



COME FUNZIONA LA FORMULA - Ma è davvero così? Molto delle cifre dell'affare Juventus-Southampton per Alcaraz dipenderà in realtà dall'impatto che il giocatore avrà nella sua avventura a Torino. La certezza è che la palla, alla fine, ce l'avrà fra i piedi la società bianconera che si è assicurata un prestito sì, ma con la facoltà di esercitare il diritto di riscatto. Le cifre dell'eventuale riscatto sono molto alte e prefissate a 49,5 milioni, pagabili in tre esercizi + bonus attivabili nel corso della durata del contratto. L'onerosità del prestito, invece, parte da 3,7 milioni di euro e potrebbe aumentare di altri 1,9 milioni di euro in base al numero di presenze, ma in negativo: ovvero più Alcaraz giocherà e meno la Juve dovrà pagare. Alcaraz tornerà quindi alla base a giugno? Date le cifre molto alte è possibile, ma non certo, sarà sempre la Juventus a decidere.