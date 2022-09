Due sole vittorie in nove partite giocate tra campionato e Champions League, con il successo che manca addirittura dal 31 agosto scorso, quando la Juventus regolò allo Stadium lo Spezia. L’inizio dei bianconeri non è stato quello sperato alla luce di un importante campagna acquisti con Allegri, reduce da una stagione senza titoli, sempre più a rischio. Nonostante la pesante sconfitta di Monza la società, nelle dichiarazioni, sembra orientata a proseguire con il tecnico livornese, ma da qui al 25 dicembre tanto potrebbe cambiare. In caso Allegri “non mangi il panettone”, i betting analyst vedono avanti per la sua sostituzione l’ex PSG Mauricio Pochettino, offerto a 6,50, leggermente favorito su un grande ex bianconero, Zinedine Zidane, proposto a 7, ancora libero dopo l’addio di oltre un anno fa al Real Madrid. Più lontano Thomas Tuchel, fresco di esonero dal Chelsea, in quota a 15, mentre vale 25 l’ingaggio di un altro tecnico con un passato da giocatore a Torino, il portoghese Paulo Sousa. Parlando invece di ex allenatori della Vecchia Signora paga 40 volte la posta il ritorno di Claudio Ranieri, seguito dal 100 di Andrea Pirlo, ora in Turchia al Fatih Karagumruk, e soprattutto di Antonio Conte, attuale tecnico del Tottenham, andato via in malo modo nell’estate 2014, ma artefice della rinascita Juve nel 2011/12 con uno scudetto conquistato da imbattuto dopo i due settimi posti consecutivi del club bianconero.