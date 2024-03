Juventus, il grande ex duro: 'Chiesa cammina come un ottantenne, cambi atteggiamento'

Fabrizio Ravanelli, ex grande attaccante della Juventus, intervenuto su Tv Play, dice la sua sulla squadra di Massimiliano Allegri e soprattutto sul momento attuale di Federico Chiesa, attuale attaccante dei bianconeri: "Dopo il ko con l’Inter la Juve si è sciolta come neve al sole, ha perso delle certezze. Il DNA della Juve doveva uscire dopo la sfida persa contro i nerazzurri, invece hanno mollato. Vlahovic, Chiesa e Yildiz possono giocare insieme ma solo in un 3-4-2-1 come l’Atalanta. Ma non si può improvvisare nulla".



Su Chiesa, Penna Bianca dice: "Sarebbe ideale nel tridente di Spalletti. Io amo Chiesa, per me è fortissimo, non posso pensare di vedere una Juve senza Chiesa nel futuro. Però deve cambiare atteggiamento in campo, deve esssere meno insofferente. Quando vai a battere una punizione o un angolo gli ultimi minuti, che magari sei anche sotto, npn puoi andarci camminando più piano di un ottantenne, devi dimostrare che hai la voglia giusta. Federico, io ti voglio bene e per me sei un grandissimo giocatore, ma per stare alla Juve devi cambiare atteggiamento".



CHI E' RAVANELLI - Fabrizio Ravanelli, ex attaccante classe 1968, in carriera ha collezionato 629 partite da professionista con i club, segnando 246 gol, più 22 presenze e 8 reti in Nazionale. Con la maglia della Juventus, il bilancio di Penna Bianca è di 100 partite e 68 gol, vincendo uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Champions League e una Coppa Uefa.