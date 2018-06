Come riportato da Goal.com, il futuro di Rolando Mandragora è sempre più lontano da Torino: sul giovane centrocampista cresce l'interesse del Monaco. Il classe '97 durante l'ultima stagione ha giocato in calabria al Crotone collezionando 37 presenze e 2 reti. Per privarsi di lui la Juventus chiede 20 milioni di euro: il club del Principato è pronto a sferrare l'affondo decisivo.