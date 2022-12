La Juventus tiene gli occhi su Ivan Fresneda del Real Valladolid, come obiettivo per la fascia destra. Il giocatore, come riporta Tuttosport, ha una clausola da 30 milioni di euro, ma i piani della Juventus contemplano la possibilità di prenderlo a gennaio ad una cifra più bassa, attorno ai 15 milioni. Per poter pensare alle entrate, bisogna passare però attraverso alcune necessarie cessioni. Un nome in uscita può essere quello di Weston McKennie.