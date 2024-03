Juventus, il piano per Szczesny

Anche con la Polonia si è confermato uno dei migliori portieri in circolazione. E la Juventus punta a blindare Wojciech Szczesny anche oltre la scadenza del contratto per ora fissata al 30 giugno 2025: pure se è insieme a Carlo Pinsoglio il più vecchio in rosa, pure se il suo stipendio è tra i più pesanti in assoluto. Dialoghi avviati, si punta a un prolungamento almeno di un'altra stagione, magari spalmando l'attuale ingaggio. Trattativa che entrerà nel vivo a bocce ferme.