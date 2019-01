Il mercato della Juventus si muove anche in uscita: Rogerio, terzino brasiliano in prestito al Sassuolo, può andare al Chelsea o al Wolverhampton, portando una ventina di milioni, e la Samp potrebbe anticipare il riscatto del portiere Emil Audero (14 milioni).



Nuovi contatti in vista col Bologna per l’esterno Spinazzola: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, risposta entro oggi. Alternative per il Bologna: Antonelli (Empoli), Bruno Peres (Roma, in prestito al San Paolo), Basta (Lazio) e Rispoli (Palermo, c’è anche l’Empoli). Il Bologna pensa di prestare il giovane Okwonkwo al Montreal Impact.