Attraverso il sito ufficiale della Juventus è arrivato il report dell'allenamento odierno in vista della sfida di sabato sera contro l'Inter.



IL REPORT



La Juve rientrata nella notte da Reggio Emilia dopo l’importante vittoria per 3-1 sul Sassuolo firmata da Rabiot e dalle reti di Cristiano Ronaldo e Dybala, che hanno permesso al portoghese e all’argentino di arrivare entrambi a quota 100 gol in bianconero, si è ritrovata questa mattina al Training Center per concentrarsi sul prossimo impegno.



Tra due giorni, infatti, si scenderà nuovamente in campo. Ad attendere i bianconeri ci sarà la sfida dell’Allianz Stadium contro l’Inter, in programma sabato 15 maggio alle ore 18.00, e valevole per la penultima giornata di campionato.



Una gara che la Juve vorrà affrontare nel migliore dei modi e che ha iniziato a preparare da questa mattina. Come accade nel giorno del post gara, chi è sceso in campo nell’ultimo match ha svolto una seduta di scarico, la restante parte del gruppo si è focalizzata su esercitazioni tecniche e possessi.



Domani sarà già vigilia di campionato e il gruppo si ritroverà alla Continassa nuovamente al mattino.



A seguire, alle ore 15.00, Mister Andrea Pirlo risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti collegati e invitati da remoto.