Fino alla fine ho dato tutto per i colori bianconeri, ormai parte del mio DNA. Orgoglioso di aver sudato e gioito insieme. Importante continuare a crescere. Un grazie particolare va a tutti ragazzi della curva, porterò sempre con me il vostro affetto e sostegno. #FinoAllaFine pic.twitter.com/4NbWnXVqnx — Stefano Sturaro (@sturaro_stefano) 11 agosto 2018

saluta lacon un post su Twitter: "Fino alla fine ho dato tutto per i colori bianconeri, ormai parte del mio DNA. Orgoglioso di aver sudato e gioito insieme. Importante continuare a crescere. Un grazie particolare va a tutti ragazzi della curva, porterò sempre con me il vostro affetto e sostegno. #FinoAllaFine". Il centrocampista, classe 1993, lascia la Juventus per un prestito annuale allo Sporting Lisbona. Sturaro, attualmente alle prese con un infortunio, si curerà a Torino ancora per i prossimi due mesi, per poi raggiungere i suoi nuovi compagni.