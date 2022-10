"Allegri non è mai stato a rischio esonero, neanche per un minuto. C'è fiducia". Le parole di Pavel Nedved a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Maccabi Haifa, terminata con un netto 3-1 per i bianconeri, avevano già blindato Massimiliano Allegri, ma la vittoria contro gli israeliani ha convinto anche i bookmaker. Così, nel giro di poche ore, la posizione del tecnico toscano nel club piemontese si è stabilizzata, e l'esonero è diventato molto più lontano. Dopo il successo europeo allo Stadium, infatti, i betting analyst vedono l'allontanamento di Allegri dalla Juventus a 3,50, in crescita rispetto al mese di settembre in cui i risultati avevano complicato e non poco la sua posizione nella società bianconera.