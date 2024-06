Getty Images

Juventus, in 7 fuori rosa: non saranno in ritiro con Thiago Motta

La Juventus del futuro girerà tutta attorno a Thiago Motta e al suo progetto sportivo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha dato carta bianca al suo allenatore che ha fatto delle scelte importanti anche su molti dei giocatori attualmente in rosa. In particolare sono sette gli epurati che, entro la fine del mercato, dovranno trovare una nuova sistemazione e che, riporta la Gazzetta dello Sport, non saranno neanche convocati per il ritiro estivo che prenderà il via intorno al 10 luglio.



Moise Kean è il primo della lista e il suo trasferimento alla Fiorentina ormai concluso ne è una riprova. Oltre a lui, forse a sorpresa, anche Arkadiusz Milik è nell'elenco degli esclusi più per una valutazione "alla Arnautovic" ovvero da giocatore troppo in là con l'età per essere utile nel sistema. Dopo i due attaccanti ci sono Weston McKennie (che ha rifiutato il trasferimento all'Aston Villa nell'affare Douglas Luiz) che chiede cifre monstre a tutti (Juve compresa) e Filip Kostic, "tagliato" anche lui per incompatibilità di modulo. Stesso discorso anche per Arthur, rientrato dal prestito alla Fiorentina. Infine due italiani che da tempo non hanno per diversi motivi grandi considerazioni a Torino. Si tratta di Mattia De Sciglio, arrivato all'ultimo anno di contratto e voglioso di andarsene e di Daniele Rugani che, a differenza di tutti gli altri, ha rinnovato il suo contratto soltanto un mese fa.