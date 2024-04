Juventus in Champions League: quanti punti mancano?

26 minuti fa



A piccoli passi, la Juventus si avvicina all'obiettivo che più volte Allegri ha indicato: partecipare alla prossima Champions League. I bianconeri al momento sono terzi in classifica con 64 punti e possono beneficiare del fatto che al torneo si qualificheranno ben cinque squadre dalla Serie A.



LA CIFRA - Il traguardo però non è ancora raggiunto. Quanti punti mancano? Raggiungendo quota 74 punti, dieci in più di quelli attuali, i bianconeri avrebbero la certezza di terminare la stagione tra le prime cinque. Il Bologna può fare infatti al massimo 77 punti, la Roma 78 e l'Atalanta 73. Ovviamente la quota sarà più bassa a causa degli scontri diretti e del fatto che le rivali potrebbero perdere punti per strada.