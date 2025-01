  Juventus in crisi, tutti gli errori di Giuntoli: da Vlahovic a Danilo, nel mirino le scelte di mercato e gestione

VLAHOVIC E VICE-VLAHOVIC

Passiamo quindi agli errori che, secondo noi, ha commesso Giuntoli. Il primo ha a che fare con Dusan Vlahovic, in una duplice accezione: 1) aver portato pericolosamente il serbo a un anno e mezzo dalla scadenza (giugno 2026), senza esser riuscito a rinnovare il contratto (o senza aver ceduto il giocatore); 2) non aver acquistato un vice Vlahovic, affidandosi all'inaffidabile Arek Milik, storicamente vittima di ripetuti infortuni. La situazione prodotta da queste scelte adesso è delicata: Vlahovic, fra l'altro in difficoltà tecnica, non rinnova, con il rischio di arrivare in estate a una situazione simile a quella vista nel 2024 per Federico Chiesa. In più, ora la necessità di acquistare un vice Vlahovic è diventata un'emergenza.