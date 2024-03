Juventus in pole position per Jorginho

36 minuti fa



Jorginho può tornare in Italia, parola del suo agente storico Joao Santos: "Vuole vincere l'Europeo con l'Italia. Il suo contratto con l'Arsenal scade a fine giugno e, al momento, non ci hanno ancora chiamato per rinnovarlo. Ne parleremo presto perché sta facendo bene. Qualora non dovesse restare ai Gunners, potrebbe ritornare in serie A. Jorginho ha giocato tutta la vita in Italia, gli piace tanto", le sue parole a Radio Sportiva. E se dovesse tornare in Italia, chi ci sarebbe in pole? La Juventus: già avviati i contatti, in caso di addio a parametro zero all'Arsenal allora i bianconeri proveranno concretamente a portarlo alla Continassa.