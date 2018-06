Si è tenuto oggi a Milano un incontro tra i direttori sportivi della Juventus e del Paris Saint-Germain, Fabio Paratici e Antero Henrique. Nessuna trattativa ma un summit in cui il club transalpino si è informato sull'eventuale interessamento dei bianconeri per i calciatori a disposizione di Tuchel. Henrique ha poi incontratto Marcelo Simonian e Mino Raiola per parlare di Pastore, sempre più vicino alla Roma, e Areola, nel mirino del Napoli.