Juventus, incontro Rabiot-Giuntoli: c'è la data, sarà dentro o fuori

JUVENTUS, IL PIANO DI GIUNTOLI PER RINNOVARE RABIOT

e per il momento non ci sono novità circa il suo rinnovo di contratto. Con Massiliano Allegri, l'ex centrocampista del PSG era uno dei leader della squadra. Con l'arrivo di Thiago Motta alla Continassa, tutto potrebbe cambiare.Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del calciatore vanno avanti da settimane, ma serve un incontro per delineare la situazione nel dettaglio., cioè nei primi giorni di pausa dopo la fine del campionato, prima che Rabiot voli in Germania con la Francia per l'Europeo.