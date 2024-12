Juventus, infortunio per Cambiaso: distorsione alla caviglia

AFP via Getty Images

Non c'è pace perche vede nuovamente ampliarsi l'elenco degli infortunati della sua Juventus e non con un giocatore qualsiasi, bensì con uno dei suoi giocatori tatticamente più importanti. Nel corso del primo tempo della sfida contro il Bologna è stato costretto a sostituire peril jolly difensivo (e all'occorrenza anche centrocampista)In una gara da ex, il terzino classe 2000 è stato incredibilmente sfortunato subendo un infortunio fortuito alla caviglia del piede sinistro. Frapponendosi al tiro di, infatti, Cambiasocon la palla che l'ha colpito all'altezza della punta e facendo compiere

al minuto 9', rientrando in campo con una vistosa e importante fasciatura che però non gli ha consentito di proseguire la partita. Troppo forte il dolore, impossibile correrci sopra e allora via al cambio forzato, il primo della gara, con Thiago Motta che al minuto 11' ha mandato in campo Rhoui al suo posto.Per la Juventus la notizia è bruttissima anche in chiave Champions League poiché mercoledì è in programma l'importantissima sfida contro il Manchester City che potrebbe essere decisiva anche in chiave qualificazione agli ottavi.