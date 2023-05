Il ritorno in campo da titolare dicon lanella gara poi vinta contro la Cremonese è durato soltanto 21 minuti. Il centrocampista francese si è fermato () per un problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra.Questa mattina l'ex-Manchester Unitedper stabilire l'entità dello stop anche se l'uscita dal campo in lacrime non lascia ben sperare per il proseguo della stagione che potrebbe essere già finita in anticipo.