Juventus-Inter 1-0

Marcatore: s.t. 21' Mandzukic (J).

Assist: s.t. 21' Cancelo (J).

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic (37' s.t. Emre Can), Matuidi; Dybala (26' s.t. Douglas Costa), Mandzukic, Ronaldo. A disp. Perin, Pinsoglio, Benatia, Cuadrado, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. All. Allegri

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini (24' s.t. Keita), Brozovic; Politano (13' s.t. Borja Valero), Joao Mario (32' s.t. Martinez), Perisic; Icardi. A disp. Padelli, De Vrij, Vecino, Ranocchia, D’Ambrosio, Candreva. All. Spalletti.

Arbitro: Irrati di Pistoia

V.A.R.: Guida di Torre Annunziata

Ammoniti: p.t. 6' Pjanic (J); s.t. 9' Bentancur (J), 10' Perisic (I), 12' Brozovic (I).