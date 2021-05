LE FORMAZIONI UFFICIALI

Il derby d’Italia in scena alla penultima giornata di Serie A vale tantissimo. Soprattutto per i bianconeri, in corsa per un posto nella prossima Champions League. L’Inter invece è già campione, lo scudetto è stato già conquistato e festeggiato. Ma oggi la banda Conte potrebbe, strappando un risultato positivo, fare uno sgambetto forse decisivo alla Juve.nelle ultime due giornate.Per l’occasione Pirlo cambia e schiera in attacco l'inedita coppia, fuori siache. Poiin porta al posto di. A centrocampo ci sonocon. L’Inter schiera la formazione migliore, l’11 consolidato, con una piccola eccezione: sulla sinistra agiràe non. Squalificato, in attacco eccoDopo il 2-0 della gara d'andata,, con Alberto Zaccheroni in panchina. L'Inter non ha trovato il gol in nessuna delle ultime cinque trasferte di Serie A allo Stadium contro la Juventus.(3-1 con doppietta di Diego Milito e gol di Palacio). Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan, la Juventus potrebbe perdere due gare interne di Serie A per la prima volta dal marzo 2011 (in quell'occasione non trovò la rete in entrambi gli incontri).Tra i giocatori attualmente nella rosa della Juve,; dall’altra parte, tra i giocatori nella rosa attuale dell’Inter, solo. In quattro sfide ufficiali con la maglia dell’Inter contro la Juventus, Romelu Lukaku non ha segnato alcun gol.: ​Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku​.