Juventus, intesa con Thuram: c'è l'okay del giocatore. E Rabiot incontra mamma Veronique per il rinnovo

Ma partiamo dall’attuale membro della rosa bianconera: come riportato da Tuttosport, grazie alla giornata libera concessa dal CT Deschamps, in seguito al pareggio per 1-1 contro la Polonia e alla qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024,

(con opzione di rinnovo per il terzo anno). Il vice capitano di Madama ha deciso di attendere la vetrina di questi Europei per poi decidere quale sia la strada migliore da percorrere per la propria carriera professionale. Chiaro che, come già anticipato da Calciomercato.com,, quel secondogenito di Lilian Thuram tanto caro ai ricordi bianconeri.

Venerdì scorso, come anticipato, è stato il giorno nel quale è iniziata la trattativa con gli agenti di(che a Torino ha vissuto da bambino con papà Lilian), ma la novità sussiste nella decisione da parte dello stesso Khepren che ha comunicato al proprio entourage – e al Nizza stesso – di aver scelto di sposare la causa bianconera. Ciò che è certo è che Thuram non rinnoverà il proprio contratto con il club francese – che scadrà fra un anno -: non sarà un problema per la squadra mercato piemontese trovare un’intesa totale sull’ingaggio che, con con ogni probabilità, salirà fino a toccare i 2,5 milioni di euro all’anno, rientrando nei parametri della Vecchia Signora.

, lasciando un margine aperto per salire – ma non superare – quota 20 milioni. Bisognerà trattare, capendo in primis se il club francese accetterà l’inserimento di una contropartita tecnica da scegliere tra Kean (ingaggio da 2,5 milioni), Milik (attualmente infortunato – tornerà a metà luglio – e con un ingaggio pari a 3,5 milioni) o il giovane Nonge.