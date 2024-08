Getty Images

Terza uscita nel pre-campionato per ladi. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Norimberga di Klose e il pari per 2-2 a Pescara contro il Brest, questa sera all’Allianz Stadium i bianconeri affrontano una selezione scelta tra la rosa della Juventus Next Gen e della Primavera, la tradizionale partita in famiglia tra la prima squadra e una selezione di giovani allenata da Paolo Montero. Si tratta del penultimo appuntamento del ritiro estivo della Vecchia Signora, che affronterà l’Atletico Madrid di Simeone per le prove generali prima dell’esordio in campionato contro la neopromossa Como di Cesc Fabregas.