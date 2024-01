Juventus, Kean ai saluti: quanto incassa il club dall'Atletico Madrid

Moise Kean sta per togliersi la maglia della Juventus per infilarsi quella dell'Atletico Madrid. Entro la fine di questa settimana il classe 2000 firmerà il contratto che lo legherà agli spagnoli fino al termine della stagione. L'attaccante passa alla squadra di Simeone con la formula del prestito secco oneroso, senza diritto di riscatto.



CAMBIO - Il nativo di Vercelli giocherà di più rispetto a quanto fatto in questa stagione - in cui non ha ancora trovato la rete - e potrà ricandidarsi per una convocazione in Nazionale per gli Europei. La Juve incasserà, come riporta Fabrizio Romano, 500mila euro per il prestito del giocatore.



SITUAZIONE - Kean ha un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno del 2025, con un ingaggio da 2,5 milioni a stagione. Per lui, finora, un totale di 115 partite e 22 reti con la maglia della Juventus.