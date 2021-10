Moise Kean, attaccante della Juventus, parla alla tv ufficiale bianconera dopo la vittoria sulla Roma: "Ho avuto un po’ di fortuna, ma quando la palla entra alla fine non ci pensi. Siamo contenti, questo risultato ci dà la forza per continuare ad avanzare in classifica. Io cerco sempre di tenere più palloni possibili e far salire la squadra, poi è arrivato anche il gol ed è sempre bello. È un punto di partenza, dobbiamo continuare a lavorare. Un po’ alla volta stiamo recuperando il terreno perso e con il lavoro alla fine arriveremo".