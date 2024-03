Juventus-Koopmeiners-Atalanta: oltre le parole di Teun, qualcosa si muove

Sui social Teun Koopmeiners ha messo le cose in chiaro: “Combatterò ogni partita. Ho troppo rispetto per l’Atalanta e sono molto felice qui”. Una frase arrivata dopo l'intervista rilasciata dal ritiro dell'Olanda, dichiarazioni che avevano fatto il giro del mondo e stuzzicato in particolare la fantasia dei tifosi della Juventus, oltre ad aver preoccupato quelli atalantini: “L'anno scorso mi voleva il Napoli, ma i club non hanno trovato l'accordo. Ora ho detto all'Atalanta che in estate voglio essere ceduto, ma per lasciare Bergamo deve arrivare un'offerta veramente interessante che spero possa far ricevere alla società una bella somma perché in nerazzurro ho passato un periodo meraviglioso. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie del probabile interesse della Juventus, ma anche di club inglesi. Io e la mia fidanzata ci divertiamo molto, ma per alcuni club inglesi sopporterei anche la pioggia”. Porte aperte quindi, Koopmeiners le spalanca anche alla Juve, quella stessa Juve a cui ha segnato due gol un paio di settimane fa.



LA SITUAZIONE - Al di là di frasi più o meno di circostanza, qual è la situazione nel triangolo Juventus-Koopmeiners-Atalanta? Per farla semplice, i bianconeri vogliono l'olandese che accetta di buon grado questa corte e attende che il club bergamasco raggiunga l'accordo con questa o un'altra delle società gradita. Il progetto presentato a Koopmeiners è quello di un ruolo centrale nella nuova Juve, giovane ma ambiziosa, che dovrà dire la sua anche in Champions e al Mondiale per Club, con ingaggio compreso tra i 4 e i 5 milioni di euro netti all'anno. Ma il nodo è legato alla richiesta dell'Atalanta, la valutazione a oggi è più vicina ai 60 milioni che non ai 50 milioni di euro. Però con l'apertura a trovare una formula giusta: al prestito con obbligo (quasi) automatico non si dice di no, a una trattativa parallela per uno dei talenti di casa Juve si dice di sì ponendo il mirino in particolare su Matias Soulé. Insomma, si può fare? Sì. Si farà? È ancora presto per dirlo.